अंडों से हमले के बाद सांसद महुआ मोइत्रा के तीखे तेवर, पुलिस और बीजेपी पर साधा निशाना, 8 के खिलाफ दर्ज कराई FIR

नादिया जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरी ओर, बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तेहट्टा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुब्रत कविराज ने कहा कि इस घटना में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या समर्थक शामिल नहीं था। उन्होंने दावा किया कि महुआ मोइत्रा द्वारा हिंदू देवी-देवताओं पर की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर आम लोगों में भारी आक्रोश था और बुधवार को जो कुछ भी हुआ, वह जनता का स्वाभाविक गुस्सा था।