TMC में बिखराव पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा- ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली ममता की पार्टी ही बिखर गई’

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फोटो-IANS)
Nandigram by-election: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस और बीजेपी बयानबाजी चालू हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर राजनीतिक दलों को तोड़ने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों की पार्टियों की चिंता करने से पहले अपनी स्थिति देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बारे में सुना करते थे। ममता उनका समर्थन करती थीं। आज ममता की खुद की पार्टी टुकड़ों में बिखर चुकी है।
राहुल गांधी के पार्टियां तोड़ने के आरोप पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों की पार्टियों की चिंता करने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी के समय कांग्रेस की स्थिति की तुलना राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद की स्थिति से करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से दूसरी पार्टियों की आलोचना करने से पहले खुद की पार्टी में झांकने को कहा।
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