महिलाओं की बढ़ी वर्कफोर्स में भागीदारी, 57.8% जिलों में LFPR 40% या उससे अधिक

Women Workforce: भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी देश के पहले जिला-स्तरीय रोजगार आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 40% या उससे अधिक दर्ज की गई है। ये आंकड़े शुक्रवार को जारी किए गए। 100 जिलों के सर्वे में गुजरात का सूरत जिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR), दोनों में सबसे आगे रहा। वहीं बिहार का दरभंगा इन रोजगार संकेतकों में सबसे निचले स्तर पर रहा।