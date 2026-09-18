‘अब आरक्षण की जरूरत नहीं’, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- सभी को मिले सामान्य दर्जा

Shahabuddin Razvi: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में लोगों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आया है, इसलिए अब किसी भी वर्ग को आरक्षण की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी को सामान्य दर्जा देने की बात कही। बरेलवी ने कहा कि पहले जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उनमें से कई की स्थिति अब बेहतर हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन लोगों के घर पहले खपरैल या छप्पर के होते थे, वे अब पक्के मकानों में रह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि पहले साइकिल खरीदना भी मुश्किल था, जबकि अब कई परिवारों के पास दो-तीन मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन हैं।