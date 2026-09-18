UPI MDR: जॉन ब्रिटास ने कहा संघ परिवार भी यूपीआई चार्ज के विरोध में, फिर क्यों BJP नहीं सुन रही

Digital Payment: UPI के 2,000 रुपये से ज्यादा के कारोबारी लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी बीच CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि जनता, व्यापारी संगठनों के साथ-साथ संघ परिवार के संगठन भी यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को वापस लेने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसका बोझ आखिरकार दुकानदारों के जरिए ग्राहकों पर ही पडे़गा।