राहुल गांधी की मानसिकता अराजक, राजनीतिक नाकामियों का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना बंद करें: देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के नाम व चुनाव चिन्हों से जुड़े विवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि भारत की जनता उनके नेतृत्व को बार-बार नकार चुकी है। उनकी समस्या सीधी सी है कि चोट माथे पर लगी है और वह पट्टी घुटने पर बांध रहे हैं। जिस दिन उन्हें यह अहसास हो जाएगा कि भारत के नागरिक असल में क्या चाहते हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों मजबूती से खड़े हैं, शायद उस दिन उनकी चुनावी हार का सिलसिला थम जाए।