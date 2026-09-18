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राहुल गांधी की मानसिकता अराजक, राजनीतिक नाकामियों का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना बंद करें: देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनकी मानसिकता को 'अराजक' करार दिया है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी लगातार हो रही चुनावी हार को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

Sep 18, 2026

devendra fadnavis rahul gandhi

राहुल गांधी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फाइल फोटो- पत्रिका

Rahul Gandhi: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। फडणवीस ने राहुल गांधी की मानसिकता को अराजक करार दिया और आरोप लगाया कि वह अपनी लगातार हो रही चुनावी नाकामियों को छिपाने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बयान दिया।

राहुल गांधी पर कसा तंज

मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के नाम व चुनाव चिन्हों से जुड़े विवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि भारत की जनता उनके नेतृत्व को बार-बार नकार चुकी है। उनकी समस्या सीधी सी है कि चोट माथे पर लगी है और वह पट्टी घुटने पर बांध रहे हैं। जिस दिन उन्हें यह अहसास हो जाएगा कि भारत के नागरिक असल में क्या चाहते हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों मजबूती से खड़े हैं, शायद उस दिन उनकी चुनावी हार का सिलसिला थम जाए।

खतरनाक नैरेटिव पेश कर रहे राहुल

फडणवीस ने आगाह किया कि राहुल गांधी एक बेहद खतरनाक नैरेटिव पेश कर रहे हैं, जिसका सीधा मकसद देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अंदर से कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि वह भारत के संविधान की ओर से गठित स्वायत्त संस्थाओं को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आम जनता का उन पर से भरोसा उठ जाए। जब संस्थाओं से लोक-विश्वास टूटता है, तो लोकतंत्र पर से आस्था खत्म होती है, जो अंततः संविधान के प्रति पूरी निष्ठा को ही समाप्त कर देती है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए थे सवाल

दरअसल, देवेंद्र फडणवीस का यह हमला राहुल गांधी के उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी दलों को तोड़ रहे हैं और उनके चुनाव चिन्ह छीन रहे हैं। इस पर फडणवीस ने पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि हार की झुंझलाहट में संवैधानिक निकायों को निशाना बनाना लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है।

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Updated on:

18 Sept 2026 08:43 pm

Published on:

18 Sept 2026 08:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / राहुल गांधी की मानसिकता अराजक, राजनीतिक नाकामियों का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना बंद करें: देवेंद्र फडणवीस

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