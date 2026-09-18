रश्मिका मंदाना के एक्सेंट पर उठे सवाल, ट्रोलिंग पर बोलीं- ‘बेवजह की बकवास पर ध्यान नहीं देती’

Rashmika Mandanna Accent: रश्मिका मंदाना अपने एक्सेंट और अलग-अलग भाषाओं में बोलने के तरीके को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। एक्ट्रेस का कहना है कि वह लोगों की टिप्पणियों का जवाब देने के बजाय अपने काम पर फोकस करना पसंद करती हैं। कोडागु (कूर्ग) में जन्मी रश्मिका की मातृभाषा कोडवा तक है और उन्होंने अपने करियर में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में काम किया है।