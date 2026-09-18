‘समय रैना, सॉरी’, फराह खान ने अचानक कॉमेडियन से क्यों मांगी माफी? सबा इब्राहिम के व्लॉग में हुआ मजेदार किस्सा

समय रैना और फराह खान का कनेक्शन ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से भी रहा है। फराह इस कॉमेडी शो के एक अनरिलीज्ड एपिसोड में उर्फी जावेद, तन्मय भट्ट के साथ नजर आई थीं। इस एपिसोड की फुटेज ऑनलाइन सामने आई थी। इसमें समय रैना फराह खान के पैर छूते हुए नजर आए थे। फराह ने भी अपने मजाकिया अंदाज में इस पूरे पल पर प्रतिक्रिया दी थी। अब सबा इब्राहिम के व्लॉग में फराह का “समय रैना, सॉरी” कहना एक बार फिर चर्चा में आ गया है।