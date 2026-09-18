प्रेग्नेंसी के बाद ट्रोल हुईं कैटरीना कैफ को ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट, करारे जवाब वाले पोस्ट को किया लाइक

Hrithik Roshan On Katrina Kaif Trolling: बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री को प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की आलोचना और बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब अभिनेता ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें कैटरीना के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करने वालों की आलोचना की गई है। ऋतिक के इस कदम के बाद यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।