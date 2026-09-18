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‘गोविंदा जी के बारे में जो सुना वो बोल भी नहीं सकती’, पूनम पांडे के बदले सुर, बोलीं- सुनीता आहूजा ने बहुत कुछ सहा

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले काफी समय से लगातार अनबन की खबरें चल रही हैं। इसी बीच अब पूनम पांडे ने एक बार फिर दोनों के रिश्ते पर बात की है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 18, 2026

Govinda-Sunita Ahuja Controversy

गोविंदा-सुनीता आहूजा (फोटो सोर्स- IMDb)

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। इसी बीच अब एक बातचीत में पूनम पांडे ने एक बार फिर इस मामले का जिक्र किया है। शुभोजित घोष के साथ बातचीत के दौरान पूनम ने कहा कि गोविंदा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें उन्हें पता चली थीं, जिन्हें वो कैमरे के सामने साझा नहीं करना चाहतीं। उन्होंने यह भी बताया कि इन बातों को जानने के बाद उन्हें सुनीता आहूजा के लिए काफी बुरा लगा था।

पूनम पांडे ने सुनीता पर की बात

पूनम ने बातचीत में साफ किया कि उनका मकसद सुनीता के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना नहीं था। उन्होंने कहा कि वह सुनीता का सम्मान करती हैं और एक महिला होने के नाते उनके प्रति सहानुभूति महसूस करती हैं। पूनम के मुताबिक, उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू के बाद सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गोविंदा के बारे में कुछ ऐसी चीजें उन्हें मालूम हुई थीं, जिन्हें वह कैमरे पर बताना उचित नहीं समझतीं।

पूनम पांडे ने गोविंदा-सुनीता विवाद पर कही ये बात

इसके बाद पूनम ने उस बातचीत का भी जिक्र किया, जो उन्होंने इंटरव्यू खत्म करने के बाद कार में किसी परिचित से की थी। उनके अनुसार, उस व्यक्ति ने उन्हें कई बातें बताईं और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि सुनीता शायद अपने परिवार और शादी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, पूनम ने बातचीत में इन कथित बातों की कोई ठोस जानकारी या स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

पूनम ने आगे कहा कि इतने लंबे समय से किसी रिश्ते में रहने और परिवार और बच्चों को देखते हुए कोई महिला अचानक घर छोड़कर या रिश्ता खत्म करके बाहर नहीं निकलती। उन्होंने इसी संदर्भ में सुनीता की स्थिति को समझने की बात कही। हालांकि, यह पूनम का व्यक्तिगत नजरिया है और सुनीता आहूजा या गोविंदा की ओर से इन दावों की पुष्टि इस बातचीत में नहीं की गई है।

सुनीता-गोविंदा की शादी

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को कई दशक हो चुके हैं और दोनों लंबे समय से बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शामिल रहे हैं। पिछले कुछ समय में दोनों के बीच कथित मतभेदों को लेकर सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, किसी भी रिश्ते से जुड़ी निजी बातों को लेकर सार्वजनिक दावों और पुष्ट तथ्यों के बीच अंतर रखना जरूरी है।

पूनम की ताजा बातचीत में भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने कुछ निजी जानकारियां सामने रखने से इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि उन्हें सुनीता के लिए व्यक्तिगत तौर पर दुख महसूस हुआ था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उन्हें जो बातें बताई गईं, उनके आधार पर उन्होंने सुनीता की स्थिति को अलग नजरिए से समझने की कोशिश की।

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Updated on:

18 Sept 2026 02:53 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘गोविंदा जी के बारे में जो सुना वो बोल भी नहीं सकती’, पूनम पांडे के बदले सुर, बोलीं- सुनीता आहूजा ने बहुत कुछ सहा

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