‘गोविंदा जी के बारे में जो सुना वो बोल भी नहीं सकती’, पूनम पांडे के बदले सुर, बोलीं- सुनीता आहूजा ने बहुत कुछ सहा

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। इसी बीच अब एक बातचीत में पूनम पांडे ने एक बार फिर इस मामले का जिक्र किया है। शुभोजित घोष के साथ बातचीत के दौरान पूनम ने कहा कि गोविंदा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें उन्हें पता चली थीं, जिन्हें वो कैमरे के सामने साझा नहीं करना चाहतीं। उन्होंने यह भी बताया कि इन बातों को जानने के बाद उन्हें सुनीता आहूजा के लिए काफी बुरा लगा था।