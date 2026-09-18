Lust Stories 3 Review: रिश्तों की उलझनों में सिमटीं चार कहानियां, विशाल भारद्वाज की कहानी ने छोड़ी सबसे ज्यादा छाप

Lust Stories 3 Movie Review: नेटफ्लिक्स की चर्चित एंथोलॉजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा पार्ट 18 सितंबर 2026 को रिलीज हो गया है। 'लस्ट स्टोरीज 3' में चार अलग-अलग कहानियां हैं, जिन्हें विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, विजय वर्मा, अली फजल, राधिका मदान, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, गुरफतेह पीरजादा और सना थंपी जैसे कलाकार नजर आते हैं। करीब 2 घंटे 44 मिनट लंबी ये एंथोलॉजी प्यार, शादी, आकर्षण और रिश्तों में शारीरिक जरूरतों जैसे विषयों को अलग-अलग नजरिए से सामने रखती है।