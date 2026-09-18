Lust Stories 3 Review: रिश्तों की उलझनों में सिमटीं चार कहानियां, विशाल भारद्वाज की कहानी ने छोड़ी सबसे ज्यादा छाप

लस्ट स्टोरीज 3 रिव्यू (फोटो सोर्स- Instagram/netflixindia)
Lust Stories 3 Movie Review: नेटफ्लिक्स की चर्चित एंथोलॉजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा पार्ट 18 सितंबर 2026 को रिलीज हो गया है। 'लस्ट स्टोरीज 3' में चार अलग-अलग कहानियां हैं, जिन्हें विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, विजय वर्मा, अली फजल, राधिका मदान, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, गुरफतेह पीरजादा और सना थंपी जैसे कलाकार नजर आते हैं। करीब 2 घंटे 44 मिनट लंबी ये एंथोलॉजी प्यार, शादी, आकर्षण और रिश्तों में शारीरिक जरूरतों जैसे विषयों को अलग-अलग नजरिए से सामने रखती है।
पहली कहानी विक्रमादित्य मोटवाने की है, जिसमें शोना और पद्मा नाम की दो सहेलियां अपने वैवाहिक जीवन में भावनात्मक और अंतरंग दूरी से परेशान हैं। दोनों को लगता है कि उनके पति उनकी जरूरतों और भावनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं देते। इसी असंतोष के बीच दोनों एक ऐसा फैसला लेने की योजना बनाती हैं, जो उनकी दोस्ती और शादी दोनों को एक अलग मोड़ पर ले जाता है। कोंकणा सेन शर्मा और राधिका आप्टे अपने अभिनय से कहानी को संभालती हैं, लेकिन इसकी पटकथा को लेकर समीक्षा में सवाल उठाए गए हैं।
किरण राव की कहानी एक डिलीवरी बॉय करण और नेल आर्टिस्ट लीसा के इर्द-गिर्द घूमती है। पहली मुलाकात में पैदा हुआ आकर्षण आगे चलकर धोखे और उलझन में बदलता है। यह चारों कहानियों में अपेक्षाकृत हल्के-फुल्के अंदाज वाली कहानी है। गुरफतेह पीरजादा और सना थंपी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
शकुन बत्रा की कहानी तलाक की तरफ बढ़ रहे वरुण और सायली के रिश्ते पर आधारित है। दोनों के बीच कई मतभेद हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अंतरंगता अब भी मौजूद है। फिल्म रिश्तों को बचाने में बातचीत और थेरेपी की भूमिका को भी सामने लाती है। कहानी कुछ जगह उलझी हुई महसूस हो सकती है, लेकिन अली फजल और राधिका मदान के अभिनय को समीक्षाओं में खास तौर पर नोट किया गया है।
सबसे अलग कहानी विशाल भारद्वाज की है, जो दर्शकों को 1980 के दशक के हैदराबाद में ले जाती है। अदिति राव हैदरी की सायरा अपने पति डॉक्टर बदरू यानी सिद्धार्थ की अंतरंगता से जुड़ी कमियों से परेशान है। मंटो पढ़ने वाली सायरा की कल्पनाएं धीरे-धीरे उसे लेखन की एक नई दुनिया में पहुंचाती हैं। इस कहानी में उस दौर के माहौल, हास्य और महिला की इच्छाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ समीक्षाओं ने इसे एंथोलॉजी का सबसे प्रभावी हिस्सा माना है, जबकि दूसरी समीक्षा में अदिति और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री को कमजोर बताया गया।
कुल मिलाकर 'लस्ट स्टोरीज 3' को लेकर समीक्षकों की राय एक जैसी नहीं है। जहां एक समीक्षा ने इसे अंतरंग रिश्तों पर नया नजरिया देने वाली फिल्म माना और 2.5 स्टार दिए, वहीं दूसरी समीक्षा ने 1.5 स्टार देते हुए कमजोर लेखन, धीमी रफ्तार और बनावटी लगने वाले अंतरंग दृश्यों पर सवाल उठाए। संगीत को दोनों तरह की समीक्षाओं में फिल्म के मजबूत पक्षों में गिना गया है। अगर आप रिश्तों और अंतरंगता पर बनी अलग-अलग तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो 'लस्ट स्टोरीज 3' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।
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