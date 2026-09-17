राधिका आप्टे को नहीं पता था के-ड्रामा इतना पॉपुलर है? बोलीं- ‘ओह माय गॉड, नेटफ्लिक्स ने मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया?’

Radhika Apte Viral Interview: राधिका आप्टे अपनी बेबाकी और मजेदार जवाबों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में ‘लस्ट स्टोरीज’ को लेकर एक खास बातचीत के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया, जब एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें के-ड्रामा के बारे में ही नहीं पता था। इतना ही नहीं, राधिका को यह भी अंदाजा नहीं था कि भारत में के-ड्रामा इतने लोकप्रिय हैं। उनका रिएक्शन सुनकर इंटरव्यू में मौजूद लोग भी हैरान रह गए।