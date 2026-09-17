राधिका आप्टे को नहीं पता था के-ड्रामा इतना पॉपुलर है? बोलीं- ‘ओह माय गॉड, नेटफ्लिक्स ने मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया?’

राधिका आप्टे से पूछा के-ड्रामा के बारे में बताया (सोर्स: Instagram-filmygyan)
Radhika Apte Viral Interview: राधिका आप्टे अपनी बेबाकी और मजेदार जवाबों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में ‘लस्ट स्टोरीज’ को लेकर एक खास बातचीत के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया, जब एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें के-ड्रामा के बारे में ही नहीं पता था। इतना ही नहीं, राधिका को यह भी अंदाजा नहीं था कि भारत में के-ड्रामा इतने लोकप्रिय हैं। उनका रिएक्शन सुनकर इंटरव्यू में मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
बातचीत के दौरान जब राधिका से पूछा गया कि किसी कहानी को पहली बार पढ़ते समय उनका रिएक्शन कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि कभी-कभी कहानी सिर्फ लस्ट पर होती है, कभी सिर्फ प्यार पर और कई बार लस्ट से प्यार की तरफ बढ़ती है। उनके मुताबिक, रिश्तों में इन भावनाओं के कई तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
इसके बाद बातचीत के-ड्रामा तक पहुंची। राधिका ने अचानक कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि के-ड्रामा भी मौजूद हैं और उन्होंने पहले इनके बारे में नहीं सुना था। उनका यह जवाब सुनकर सामने बैठे लोगों ने हैरानी जताई और पूछा कि क्या वह सच में के-ड्रामा के बारे में नहीं जानती थीं। राधिका ने भी अपने अंदाज में हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें वाकई इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
राधिका ने आगे बताया कि उन्हें के-पॉप के बारे में जरूर जानकारी है। उन्होंने कहा कि उनकी एक दोस्त है, जिसका बच्चा के-पॉप से जुड़े ऑडिशन के लिए गया था। लेकिन के-ड्रामा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि राधिका को यह भी नहीं पता था कि भारत में के-ड्रामा इतने बड़े स्तर पर देखे जाते हैं। यह जानने के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘ओह माय गॉड, मैं के-ड्रामा देखती। नेटफ्लिक्स ने मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया?’
इंटरव्यू के दौरान राधिका ने प्यार और लस्ट के रिश्ते पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कभी रिश्ते में सिर्फ लस्ट हो सकता है, कभी सिर्फ प्यार और कई बार लस्ट से प्यार की शुरुआत हो सकती है। उनके मुताबिक, इन भावनाओं के अलग-अलग कॉम्बिनेशन संभव हैं। राधिका का यह बेबाक जवाब और के-ड्रामा को लेकर उनका अनजान होना इंटरव्यू का खास पल बन गया।
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