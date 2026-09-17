17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

मिस्ट्री गर्ल संग वायरल वीडियो पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘वह मेरी कॉमन फ्रेंड है, अंदाजा लगाना बंद करें’

Elvish Yadav Viral Video: एल्विश यादव ने मिस्ट्री गर्ल संग वायरल वीडियो पर सफाई दी है। उन्होंने लड़की को अपनी कॉमन फ्रेंड बताया और लोगों से बिना पूरी सच्चाई जाने अटकलें न लगाने की अपील की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 17, 2026

Elvish Yadav

एल्विश यादव ने सोशल मीडिया यूजर्स से की अपील (सोर्स : x-@vishaldehai/@TripurariMedia)

Elvish Yadav Statement: एल्विश यादव इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। अब एल्विश ने खुद इस मामले पर सफाई दी है और लोगों से बिना पूरी सच्चाई जाने किसी नतीजे पर पहुंचने से बचने की अपील की है।

‘वह लड़की मेरी एक कॉमन फ्रेंड है’

एल्विश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वायरल वीडियो को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ किया कि वीडियो में नजर आ रही लड़की उनकी कॉमन फ्रेंड है।

एल्विश ने लिखा कि सिर्फ किसी दूसरे एंगल से शूट की गई क्लिप के आधार पर उनका नाम उस लड़की के साथ जोड़ना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वीडियो देखकर अपनी तरफ से कोई कहानी न बनाएं।

‘लोग सच जाने बिना जल्दी जज कर लेते हैं’

एल्विश ने आगे कहा कि लोग अक्सर पूरी सच्चाई जाने बिना बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से उनकी पर्सनल लाइफ का सम्मान करने और बिना जानकारी के अटकलें लगाने से बचने की अपील की।

उनकी इस पोस्ट के बाद कुछ यूजर्स ने भी उनका समर्थन किया। एक यूजर ने कहा कि अब ऐसा होता रहेगा, क्योंकि एल्विश चर्चा में हैं और बॉलीवुड में भी कदम रख रहे हैं, ऐसे में उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि किसी को जज करने या उसके बारे में अंदाजा लगाने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है और हर व्यक्ति प्राइवेसी और सम्मान का हकदार है।

एल्विश ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर किसी वीडियो या तस्वीर को लेकर अटकलें लगना आम है, लेकिन इस मामले में एल्विश ने खुद सामने आकर वीडियो में दिख रही लड़की के साथ अपने रिश्ते को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने लोगों से सिर्फ वायरल क्लिप के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालने को कहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 06:53 pm

Published on:

17 Sept 2026 06:52 pm

Hindi News / Entertainment / मिस्ट्री गर्ल संग वायरल वीडियो पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘वह मेरी कॉमन फ्रेंड है, अंदाजा लगाना बंद करें’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिन्होंने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सगाई टूटने का अचानक किया ऐलान, खूब हो रही चर्चा

Who Is Akriti Agarwal
मनोरंजन

राधिका आप्टे को नहीं पता था के-ड्रामा इतना पॉपुलर है? बोलीं- ‘ओह माय गॉड, नेटफ्लिक्स ने मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया?’

Radhika Apte interview
मनोरंजन

‘महिलाओं के तौर पर हमें नजरअंदाज किए जाने की आदत है’, गौरी किशन का छलका दर्द, फिल्म इंडस्ट्री की खोली परतें

Gouri Kishan
मनोरंजन

BJP से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने शूरू किया नया चैप्टर, शो का प्रोमो आते ही लोगों ने दिए रिएक्शन

Shehzad Poonawalla Rise and Fall
बॉलीवुड

पुलिस की वर्दी के पीछे छिपी औरत: करीना से रवीना तक फिल्मों ने कैसे बदला महिला कॉप का चेहरा

Kareena kapoor daayra Raveena tabu female cop transformations in bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.