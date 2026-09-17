मिस्ट्री गर्ल संग वायरल वीडियो पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘वह मेरी कॉमन फ्रेंड है, अंदाजा लगाना बंद करें’

उनकी इस पोस्ट के बाद कुछ यूजर्स ने भी उनका समर्थन किया। एक यूजर ने कहा कि अब ऐसा होता रहेगा, क्योंकि एल्विश चर्चा में हैं और बॉलीवुड में भी कदम रख रहे हैं, ऐसे में उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि किसी को जज करने या उसके बारे में अंदाजा लगाने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है और हर व्यक्ति प्राइवेसी और सम्मान का हकदार है।