मिस्ट्री गर्ल संग वायरल वीडियो पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘वह मेरी कॉमन फ्रेंड है, अंदाजा लगाना बंद करें’

एल्विश यादव ने सोशल मीडिया यूजर्स से की अपील (सोर्स : x-@vishaldehai/@TripurariMedia)
Elvish Yadav Statement: एल्विश यादव इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। अब एल्विश ने खुद इस मामले पर सफाई दी है और लोगों से बिना पूरी सच्चाई जाने किसी नतीजे पर पहुंचने से बचने की अपील की है।
एल्विश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वायरल वीडियो को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ किया कि वीडियो में नजर आ रही लड़की उनकी कॉमन फ्रेंड है।
एल्विश ने लिखा कि सिर्फ किसी दूसरे एंगल से शूट की गई क्लिप के आधार पर उनका नाम उस लड़की के साथ जोड़ना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वीडियो देखकर अपनी तरफ से कोई कहानी न बनाएं।
एल्विश ने आगे कहा कि लोग अक्सर पूरी सच्चाई जाने बिना बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से उनकी पर्सनल लाइफ का सम्मान करने और बिना जानकारी के अटकलें लगाने से बचने की अपील की।
उनकी इस पोस्ट के बाद कुछ यूजर्स ने भी उनका समर्थन किया। एक यूजर ने कहा कि अब ऐसा होता रहेगा, क्योंकि एल्विश चर्चा में हैं और बॉलीवुड में भी कदम रख रहे हैं, ऐसे में उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि किसी को जज करने या उसके बारे में अंदाजा लगाने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है और हर व्यक्ति प्राइवेसी और सम्मान का हकदार है।
सोशल मीडिया पर किसी वीडियो या तस्वीर को लेकर अटकलें लगना आम है, लेकिन इस मामले में एल्विश ने खुद सामने आकर वीडियो में दिख रही लड़की के साथ अपने रिश्ते को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने लोगों से सिर्फ वायरल क्लिप के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालने को कहा है।
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