पुलिस की वर्दी के पीछे छिपी औरत: करीना से रवीना तक फिल्मों ने कैसे बदला महिला कॉप का चेहरा

साल 2014 में रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी’ आई और महिला पुलिस अधिकारी को लेकर हिंदी फिल्मों में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हुई। रानी ने फिल्म में क्राइम ब्रांच की अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया था। वह एक लड़की की गुमशुदगी की जांच करते हुए मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क तक पहुंचती हैं। खास बात यह थी कि फिल्म में शिवानी किसी पुरुष हीरो की मदद करने वाला किरदार नहीं थीं, बल्कि वही कहानी की लीड हीरो थीं। वो अपराधियों से भिड़ती है, फैसले लेती है और पूरी जांच को आगे बढ़ाती है। इसके बाद ‘मर्दानी 2’ और साल 2026 में आई मर्दानी 3 में भी एक सशक्त महिला पुलिस के किरदार में रानी मुखर्जी नजर आयीं। इस कहानी का सबसे बड़ा बदलाव ये था कि महिला पुलिस अधिकारी अब सिर्फ ‘लेडी पुलिस’ नहीं थी। वह कहानी की कमान भी संभाल सकती थी।