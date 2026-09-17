स्वरा भास्कर को चाहिए था IVF से बच्चा, पति फहाद अहमद के सामने बोलीं- नहीं करना चाहती थी शादी

Swara Bhasker On IVF Child: बॉलीवुड की मशहूर और बेबाक अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) अपनी निजी जिंदगी और विचारों को लेकर हमेशा खुलकर बात करती आई हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान स्वरा भास्कर ने अपने रिश्ते से जुड़ा दिलचस्प और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। स्वरा ने बताया कि साल 2022 के आखिर में जब उनकी फहाद से दोबारा बातचीत शुरू हुई, तब तक वह शादी न करने का पक्का मन बना चुकी थीं, लेकिन वह मां बनने की इच्छा रखती थीं और इसके लिए उन्होंने आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया अपनाने का फैसला कर लिया था।