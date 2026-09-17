PM Modi Birthday: 76 साल के हुए PM नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, कंगना रनौत से लेकर अनूप जलोटा, उपासना सिंह ने लिखे खास मैसेज

PM Modi 76 Birthday: 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का 76वां जन्मदिन पूरे भारत में एक बड़े उत्सव और 'सेवा संकल्प दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश-दुनिया के नेताओं के साथ-साथ बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी हस्तियों, अभिनेताओं और सांसदों ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय कुमार , कंगना रनौत, अनुपम खेर और स्मृति ईरानी जैसी प्रमुख हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपने-अपने अंदाज में पीएम मोदी के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और राष्ट्रसेवा के लिए खास मैसेज शेयर किए हैं।