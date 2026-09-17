17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘दामाद नहीं, मेरे बेटे हो तुम’, निक जोनस के लिए भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा की मां, लिखा पोस्ट

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas: प्रियंका चोपड़ा की मां ने निक जोनस को जन्मदिन की बधाई देते हुए भावुक पोस्ट किया है। मधु चोपड़ा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 17, 2026

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas (फोटो सोर्स- Instagram/drmadhuakhourichopra)

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मधु चोपड़ा ने निक के साथ अपनी कुछ पुरानी और नई तस्वीरें साझा करते हुए उनके लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने निक को परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उनके लिए निक सिर्फ दामाद नहीं, बल्कि बेटे की तरह हैं।

मधु चोपड़ा ने निक के लिए लिखा खास मैसेज

17 सितंबर को मधु चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर निक जोनस की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इनमें एक तस्वीर में वो खुद निक के साथ नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में परिवार की झलक देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने निक को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके व्यक्तित्व और परिवार के प्रति उनके व्यवहार की तारीफ की।

मधु चोपड़ा ने अपने संदेश में निक के लिए प्यार और आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि परिवार में निक का होना उनके लिए बेहद खास है। साथ ही उन्होंने निक की दयालुता, मेहनत और परिवार के प्रति उनके प्यार को भी अपने लिए महत्वपूर्ण बताया।

प्रियंका और निक की शादी को हो चुके हैं कई साल

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में शादी की थी। दोनों ने राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस में अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया था। 1 दिसंबर को दोनों ने ईसाई परंपरा के अनुसार शादी की, जबकि अगले दिन यानी 2 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ।

शादी से पहले दोनों के रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2018 में ही दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सगाई की घोषणा की थी। निक ने कथित तौर पर प्रियंका के 36वें जन्मदिन पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद मुंबई में दोनों की रोका सेरेमनी हुई थी।

निक के साथ मधु चोपड़ा की खास बॉन्डिंग

प्रियंका से शादी के बाद निक जोनस और चोपड़ा परिवार के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है। प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए पलों की तस्वीरें साझा करते रहते हैं। वहीं मधु चोपड़ा भी कई मौकों पर निक के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं।

मधु का नया पोस्ट भी इसी पारिवारिक रिश्ते की झलक दिखाता है। उन्होंने जिस तरह निक को दामाद के बजाय बेटे जैसा बताया, उससे साफ है कि दोनों के बीच पारिवारिक नजदीकी है।

प्रियंका चोपड़ा के पास हैं ये बड़े प्रोजेक्ट

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में वापसी करने वाली हैं। वह एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है। 'द स्काई इज पिंक' के बाद यह प्रियंका की भारतीय सिनेमा में वापसी होगी।

इसके अलावा उनके पास 'रिसेट' नाम की फिल्म भी है, जिसमें वो ऑरलैंडो ब्लूम के साथ दिखाई देंगी। ऐसे में प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनका परिवार भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 11:07 am

Published on:

17 Sept 2026 11:07 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दामाद नहीं, मेरे बेटे हो तुम’, निक जोनस के लिए भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा की मां, लिखा पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“उमर खालिद बने हमारे मैचमेकर!”, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने बताया कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव-स्टोरी?

Swara Bhasker Fahad Ahmad Love Story umar khalid cupid
बॉलीवुड

‘दायरा’ में करीना कपूर संग काम करने पर अभिनेत्री तृप्ति खामकर ने किया खुलासा, बोलीं- मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा

Daayra Actress Trupti Khamkar on if she felt insecure Kareena Kapoor
बॉलीवुड

“PM मोदी ने खत्म किया भाई-भतीजावाद”, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर अभिनेता अनंत नाग ने दिया बयान

Anant Nag says pm narendra modi finished nepotism in film award
बॉलीवुड

कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग पर भड़के पाकिस्तानी सिंगर अली जफर, ट्रोलर्स को बोले- खुद के भीतर झांके

Ali Zafar react On Katrina Kaif Body Shaming after post pregnancy
बॉलीवुड

मंदाकिनी ने ‘राम तेरी गंगा मैली’ के सीन की बताई सच्चाई, बोलीं- ‘मैंने डीप नेक ब्लाउज पहना और बच्चे को चिपका लिया बस’

Mandakini Ram Teri Ganga Maili Scene
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.