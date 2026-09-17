‘दामाद नहीं, मेरे बेटे हो तुम’, निक जोनस के लिए भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा की मां, लिखा पोस्ट

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas (फोटो सोर्स- Instagram/drmadhuakhourichopra)
Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मधु चोपड़ा ने निक के साथ अपनी कुछ पुरानी और नई तस्वीरें साझा करते हुए उनके लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने निक को परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उनके लिए निक सिर्फ दामाद नहीं, बल्कि बेटे की तरह हैं।
17 सितंबर को मधु चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर निक जोनस की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इनमें एक तस्वीर में वो खुद निक के साथ नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में परिवार की झलक देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने निक को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके व्यक्तित्व और परिवार के प्रति उनके व्यवहार की तारीफ की।
मधु चोपड़ा ने अपने संदेश में निक के लिए प्यार और आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि परिवार में निक का होना उनके लिए बेहद खास है। साथ ही उन्होंने निक की दयालुता, मेहनत और परिवार के प्रति उनके प्यार को भी अपने लिए महत्वपूर्ण बताया।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में शादी की थी। दोनों ने राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस में अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया था। 1 दिसंबर को दोनों ने ईसाई परंपरा के अनुसार शादी की, जबकि अगले दिन यानी 2 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ।
शादी से पहले दोनों के रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2018 में ही दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सगाई की घोषणा की थी। निक ने कथित तौर पर प्रियंका के 36वें जन्मदिन पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद मुंबई में दोनों की रोका सेरेमनी हुई थी।
प्रियंका से शादी के बाद निक जोनस और चोपड़ा परिवार के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है। प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए पलों की तस्वीरें साझा करते रहते हैं। वहीं मधु चोपड़ा भी कई मौकों पर निक के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं।
मधु का नया पोस्ट भी इसी पारिवारिक रिश्ते की झलक दिखाता है। उन्होंने जिस तरह निक को दामाद के बजाय बेटे जैसा बताया, उससे साफ है कि दोनों के बीच पारिवारिक नजदीकी है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में वापसी करने वाली हैं। वह एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है। 'द स्काई इज पिंक' के बाद यह प्रियंका की भारतीय सिनेमा में वापसी होगी।
इसके अलावा उनके पास 'रिसेट' नाम की फिल्म भी है, जिसमें वो ऑरलैंडो ब्लूम के साथ दिखाई देंगी। ऐसे में प्रियंका की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनका परिवार भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।
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