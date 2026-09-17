‘दामाद नहीं, मेरे बेटे हो तुम’, निक जोनस के लिए भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा की मां, लिखा पोस्ट

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मधु चोपड़ा ने निक के साथ अपनी कुछ पुरानी और नई तस्वीरें साझा करते हुए उनके लिए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने निक को परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उनके लिए निक सिर्फ दामाद नहीं, बल्कि बेटे की तरह हैं।