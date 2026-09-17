“PM मोदी ने खत्म किया भाई-भतीजावाद”, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर अभिनेता अनंत नाग ने दिया बयान

Anant Nag React On honoured with Dadasaheb Phalke Award: कन्नड़ और भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनंत नाग को पुरस्कार दिया जाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता को पोस्ट करके बधाई दी थी, उसी को लेकर अब अनंत नाग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को दिया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी की पहल के कारण ही पुरस्कारों से पक्षपात और नेपोटिज्म पूरी तरह खत्म हुआ है।