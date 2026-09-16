‘Vvaan’ के ‘छठी मैया’ गाने पर आया तमन्ना भाटिया के पंडित जी का रिएक्शन, डिटेल्स देख बोले, ‘सब फिल्म देखने जाएंगे’

Tamannaah Bhatia Vvaan: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने बुधवार (16 सितंबर) को 'Vvaan: Force of the Forest' के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म के भक्ति गीत 'छठी मैया' के बारे में बात की और इस गाने पर अपने पंडित जी की प्रतिक्रिया का रिएक्शन बताया। इस दौरान तमन्ना ने छठ को "सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना" भी बताया। एक्ट्रेस ने मुंबई में सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, प्रोड्यूसर एकता कपूर और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा के साथ इवेंट में शामिल होते हुए यह किस्सा शेयर किया।