Vvaan Trailer: ‘वीवन’ का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस ने लगाया ब्लॉकबस्टर था ठप्पा, सिद्धार्थ-तमन्ना की कैमिस्ट्री की भी हुई तारीफ

Vvaan Trailer Reactions: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आने वाली फिल्म 'वीवन' को लेकर दर्शकों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। फिल्म का ट्रेलर 16 सितंबर को मुंबई में एक खास इवेंट के दौरान रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर सामने आते ही फिल्म की दुनिया की एक झलक दर्शकों के सामने आ गई है। 'वीवन' की कहानी भारतीय लोककथाओं और काल्पनिक दुनिया के मेल से तैयार की गई है, जिसमें रहस्य, रोमांच, एक्शन, प्यार और कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।