सुप्रीम कोर्ट के ‘ड्रामा करने’ वाली टिप्पणी पर राजपाल यादव के वकील का बयान, 2 करोड़ जमा कराने पर कही ये बात

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक पुराने आर्थिक विवाद से जुड़े चेक बाउंस मामले को लेकर कानूनी मुश्किलों में हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को दो हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। इस अवधि में उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले आचरण पर भी सख्त टिप्पणी की। हालांकि, अभिनेता के वकील भास्कर उपाध्याय ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया है कि राजपाल यादव की टीम तय समय के भीतर निर्देशों का पालन करेगी।