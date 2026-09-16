‘मैं एक बड़ी चपरासी हूं’ स्वरा भास्कर ने खुद को लेकर क्यों दिया ये बयान? पति फहाद अहमद ने बताई वजह

बता दें, कुछ समय पहले स्वरा भास्कर अपने एक बयान को लेकर काफी ट्रोल हुई थीं। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर टिप्पणी करते हुए जौहर को कायरता कहा था। जिसे लेकर देश में भारी आक्रोश पैदा हो गया था। स्वरा ने बाद में एक वीडियो शेयर कर बयान पर सफाई दी थी और कहा था कि उनके बयान का हिंदी में ट्रांसलेशन गलत किया गया है। इसके बाद भी लोगों ने स्वरा भास्कर पर अपना गुस्सा उतारा था।