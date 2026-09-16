गणपति विसर्जन पर सलमान खान को आरती करते देख बहन अर्पिता ने टोका, तुरंत सुधारी गलती, वीडियो आया सामने

इस खास मौके पर सलमान खान बेहद सादे और कूल लुक में नजर आए। उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ स्लीवलेस ग्रे जैकेट पहनी थी और सिर पर उनका सिग्नेचर ब्लैक हेडबैंड बंधा हुआ था। दूसरी तरफ, अर्पिता खान फूलों की कढ़ाई वाले हरे और काले रंग के एथनिक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। पूरे परिवार, करीबी दोस्तों और मेहमानों ने ढोल-ताशों की थाप पर 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। इससे पहले सलमान खान मुकेश अंबानी के घर गणेश चतुर्थी के महोत्सव में भी पहुंचे थे।