“एंटिलिया चा राजा” के दर्शन करने उमड़ा बॉलीवुड! अंबानी परिवार के गणेश पूजन में पहुंचे सलमान, सैफ-करीना, कैटरीना- विक्की

Mukesh Ambani hosted grand Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस त्योहार की रौनक घर से लेकर सड़कों पर दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रमुख उद्योगपति अंबानी परिवार भी कहा पीछे रहना वाला था। मुंबई में अपने आलीशान आवास 'एंटिलिया' (Antilia) में उन्होंने बप्पा का बड़े ही भव्य और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। हर साल की तरह इस साल भी 14 सितंबर को 'एंटिलिया चा राजा' (Antilia Cha Raja) के गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों से लेकर खेल जगत के चमकते सितारों का तांता लगा रहा। जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।