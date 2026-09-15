“बाबा तो मसीहा हैं!”, एक्सीडेंट में घायल पैपराजी की मदद के लिए आगे आए संजय दत्त, फैंस बोले- दिल जीत लिया

संजय दत्त का पैपराजी और अपने फैंस के लिए यह प्यार कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वह कई बार अपने स्नेही व्यवहार से लोगों को हैरान कर चुके हैं। साल 2019 में जब वह देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफर देर रात से उनके इंतजार में खड़े हैं, तो उन्होंने सभी को अपनी मशहूर 'जादू की झप्पी' दी थी। हाल ही में एक फोटोग्राफर ने इंटरव्यू में संजू बाबा को पैपराजी का "मसीहा" बताते हुए कई किस्से शेयर किए थे कि कैसे संजू बाबा हमेशा फोटोग्राफरों की जरूरतों और दिक्कतों में उनके काम आते हैं।