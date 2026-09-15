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“बाबा तो मसीहा हैं!”, एक्सीडेंट में घायल पैपराजी की मदद के लिए आगे आए संजय दत्त, फैंस बोले- दिल जीत लिया

Sanjay Dutt Video: संजय दत्त का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल कनाल के घर गणपति दर्शन के दौरान संजय दत्त ने घायल हुए एक पैपराजी का हाल-चाल पूछा और अपने मैनेजर गौरव से बात कराकर मदद करने का आश्वासन दिया।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 15, 2026

Sanjay Dutt Help Injured Paparazzi video ganesh chaturthi 2026

संजय दत्त ने घायल पैपराजी से पूछा हाल (Photo Source- Instagram/duttsanjay)

Sanjay Dutt Help Injured Paparazzi: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने दरियादिल अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि फैंस उन्हें प्यार से 'बाबा' बुलाते हैं। हाल ही में गणेश चतुर्थी के अवसर पर संजू बाबा का एक ऐसा भावुक और अच्छा अंदाज सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया है। गणपति दर्शन के लिए निकले संजय दत्त ने एक घायल पैपराजी (फोटोग्राफर) के लिए ऐसी गहरी चिंता जताई कि लोग उनके व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक्सीडेंट में घायल पैपराजी से संजय दत्त ने की बात

गणेश चतुर्थी 2026 के अवसर पर संजय दत्त सबसे पहले मुंबई में अपने करीबी दोस्त राहुल कनाल (Rahul Kanal) के आवास पर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। जैसे ही वह वहां से निकले और फोटोग्राफरों की भीड़ ने उन्हें घेरा, संजय दत्त की नजर एक पैपराजी पर पड़ी जिसका पैर घायल था और वह पट्टी बांधे खड़े होने में तकलीफ महसूस कर रहा था।

संजय दत्त ने तुरंत अपनी चाल रोकी और बड़े प्यार से फोटोग्राफर से पूछा कि उसके पैर को क्या हुआ है। पैपराजी ने बताया कि बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस पर संजू बाबा ने तुरंत मदद की पेशकश करते हुए कहा, "गौरव से बात कर।" (गौरव दुबे, संजय दत्त के मौजूदा मैनेजर हैं)।

पैपराजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, "सर, गौरव तो फोन ही नहीं उठाता है।" फोटोग्राफर की यह बात सुनते ही संजू बाबा ने मुस्कुराते हुए बड़े ही अपनेपन के साथ कहा, "मैं करता हूं (बात)।" संजय दत्त का यह छोटा सा भरोसा और मदद के लिए आगे आना वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू गया।

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आई संजय दत्त की दरियादिली

पैपराजी के साथ संजय दत्त की इस बातचीत का वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया। नेटिजंस और फैंस संजू बाबा की समझदारी और तुरंत मदद करने की तत्परता की खुलकर सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बाबा का दिल सच में बहुत बड़ा है, वो हमेशा फोटोग्राफर्स को अपना परिवार समझते हैं।" दूसरे ने लिखा, "बाबा तो बाबा हैं।" एक और ने लिखा, "संजय दत्त असली में हीरो हैं।"

राहुल कनाल के घर बप्पा के दर्शन करने और घायल फोटोग्राफर का हालचाल पूछने के बाद संजय दत्त अंबानी परिवार के बहुचर्चित गणपति उत्सव के लिए 'एंटिलिया' रवाना हो गए।

पैपराजी के मसीहा हैं संजय दत्त

संजय दत्त का पैपराजी और अपने फैंस के लिए यह प्यार कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वह कई बार अपने स्नेही व्यवहार से लोगों को हैरान कर चुके हैं। साल 2019 में जब वह देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफर देर रात से उनके इंतजार में खड़े हैं, तो उन्होंने सभी को अपनी मशहूर 'जादू की झप्पी' दी थी। हाल ही में एक फोटोग्राफर ने इंटरव्यू में संजू बाबा को पैपराजी का "मसीहा" बताते हुए कई किस्से शेयर किए थे कि कैसे संजू बाबा हमेशा फोटोग्राफरों की जरूरतों और दिक्कतों में उनके काम आते हैं।

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Updated on:

15 Sept 2026 08:52 am

Published on:

15 Sept 2026 08:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “बाबा तो मसीहा हैं!”, एक्सीडेंट में घायल पैपराजी की मदद के लिए आगे आए संजय दत्त, फैंस बोले- दिल जीत लिया

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