‘हनुमान अंश’ के इतिहास रचते ही डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी लेकर आएंगे तुलसीदास की कहानी, फिल्म का नाम रखा ‘रामबोला’

विदेशों में भी फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है, जहां ओवरसीज कलेक्शन 14.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 268.05 करोड़ रुपये हो चुका है। 'रामबोला' के अलावा महावीर जैन फिल्म्स बैक-टू-बैक कई बड़ी और प्रभावशाली फिल्मों पर काम कर रहा है। उनकी आगामी फिल्मों की लिस्ट में, मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित 'नागजिला' है जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में होंगे। साथ ही सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ हैं। वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से प्रेरित घटना पर आधारित फिल्म 'व्हाइट' इसमें विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं।