‘ज्यादा घंटे काम कराते हैं, पर पैसे नहीं बढ़ाते’, कुनिका सदानंद ने खोली इंडस्ट्री की पोल

कुनिका सदानंद ने CINTAA चुनाव में कमेटी में जीत हासिल की है। लंबे समय से संस्था से जुड़ी रहीं कुनिका कलाकारों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर अपनी बेबाक राय रखती रही हैं। हाल ही में उन्होंने कलाकारों से ज्यादा घंटे काम कराने और उसके बदले अतिरिक्त भुगतान न मिलने का मुद्दा भी उठाया था। CINTAA में उनकी जीत को कलाकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा, "अब मैं कमेटी में आ गई हूं और मुझे बहुत काम करना है।"