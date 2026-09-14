नदी किनारे सीता के बालों में फूल सजाते दिखे राम! फिल्म ‘रामायण’ के पोस्टर में दिखा प्यार का अटूट बंधंन!

'दंगल' और 'छिछोरे' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके निर्देशक नितेश तिवारी की यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। 'रामायण का पहला भाग इस साल दिवाली 2026 में आएगा और इसका दूसरा भागा अगले साल दिवाली 2027 में रिलीज होगा। इस फिल्म में रणबीर और साई पल्लवी के अलावा कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण के रूप में नजर आएंगे। रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा की भूमिका निभा रही हैं। वहीं रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं। इसके अलावा विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा, सनी देओल और शीबा चड्ढा मुख्य भूमिकाओं में हैं।