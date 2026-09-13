Varanasi Picture Leak: महेश बाबू-राजामौली की ‘वाराणसी’ के सेट से लीक हुई डायनासोर और मंदिरों की तस्वीर? सोशल मीडिया पर लगीं अटकलें

Varanasi Set Leaked Photo: महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म 'वाराणसी' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्सुकता है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से जुड़ी एक कथित सेट तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में डायनासोर जैसे विशाल जीव, एक और बड़ा प्राणी और मंदिरों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। फोटो सामने आने के बाद लोग फिल्म के बड़े पैमाने और कहानी को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।