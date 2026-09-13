Varanasi Picture Leak: महेश बाबू-राजामौली की ‘वाराणसी’ के सेट से लीक हुई डायनासोर और मंदिरों की तस्वीर? सोशल मीडिया पर लगीं अटकलें

वाराणसी के सेट से लीक हुई तस्वीर (फोटो सोर्स- Facebook/@QICricket)
Varanasi Set Leaked Photo: महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म 'वाराणसी' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्सुकता है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से जुड़ी एक कथित सेट तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में डायनासोर जैसे विशाल जीव, एक और बड़ा प्राणी और मंदिरों जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। फोटो सामने आने के बाद लोग फिल्म के बड़े पैमाने और कहानी को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि वायरल तस्वीर वास्तव में 'वाराणसी' के सेट से जुड़ी है या नहीं। एसएस राजामौली की टीम की ओर से भी इस तस्वीर की प्रामाणिकता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाई गई हो सकती है। ऐसे में फिलहाल इसे फिल्म की वास्तविक झलक मानना जल्दबाजी होगी।
वायरल फोटो ने एक्स और इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर चर्चा तेज कर दी है। एक यूजर ने तस्वीर देखने के बाद लिखा कि आखिर एसएस राजामौली क्या बना रहे हैं। यूजर ने विशाल जीवों और मंदिर जैसी संरचनाओं को देखकर फिल्म के भव्य स्तर पर हैरानी जताई। वहीं दूसरे यूजर ने तस्वीर को जूम करके देखने की बात कहते हुए इसे महेश बाबू की फिल्म का कथित लीक सेट बताया।
एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि वो 'वाराणसी' का इंतजार किसी दूसरी फिल्म से ज्यादा उत्सुकता के साथ कर रहा है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि फिल्म की छोटी सी कथित झलक भी दर्शकों के बीच बड़ी चर्चा पैदा कर रही है।
एसएस राजामौली की इस फिल्म की कहानी को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह एक बड़े स्तर की एक्शन-एडवेंचर फिल्म हो सकती है, जिसमें समय यात्रा और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाने की कहानी दिखाई जाएगी। कथित तौर पर कहानी में एक एस्टेरॉयड से जुड़े खतरे का भी जिक्र है। हालांकि, मेकर्स ने अब तक इन बातों की पुष्टि नहीं की है।
फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। राजामौली के निर्देशन के कारण इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी उम्मीदें हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'वाराणसी' को 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म की रिलीज गुढ़ी पड़वा और उगादी जैसे त्योहारों के आसपास रखी गई है। फिलहाल फिल्म निर्माण के दौर में है और दर्शकों को इसके आधिकारिक विजुअल्स और कहानी से जुड़ी जानकारी का इंतजार है। ऐसे में वायरल तस्वीर ने भले ही इंटरनेट पर उत्साह बढ़ा दिया हो, लेकिन इसकी असलियत सामने आने के लिए मेकर्स की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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