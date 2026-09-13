‘टॉक्सिक’ के इंटेंस शूट पर कियारा आडवाणी का आया बयान, बोलीं- खुद को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहती

Kiara Advani On Toxic Shooting: कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups) सिनेमाघरों में लगी हुई है। फैंस और मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं और ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म का प्रमोशन भी काफी शानदार तरीके से हुआ था। फिल्म जब अनाउंस हुई थी तब से ही कियारा आडवाणी को विवादित सीन के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में फिल्म में 'नादिया' का अहम किरदार निभाने वाली कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने शूटिंग को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ सीन्स ने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया था।