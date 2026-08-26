Toxic Twitter Reaction: यश-कियारा की ‘टॉक्सिक’ देख कोई हुआ खुश तो किसी ने कहा डिजास्टर, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Toxic Twitter Reaction: रॉकस्टार यश और अभिनेत्री कियारा आडवाणी की पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। थिएटर के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। लोग भारी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे हैं। अब सोशल मीडिया पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पब्लिक रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं। जिसे देख कई लोग हैरान हो रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ दर्शक यश के स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस के कायल हैं, वहीं दूसरी तरफ कई इसे निराशाजनक और 'डिजास्टर' बता रहे हैं।