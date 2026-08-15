CM विजय के माता-पिता संग बैठी नजर आईं त्रिशा कृष्णन; क्या वाकई सच हैं अफेयर की अफवाहें?

ऐसे में विजय थलपति और तृषा कृष्णन के काम की बात करें तो विजय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर खास कलेक्शन नहीं कर पाई और उसे एवरेज रिस्पॉन्स मिला। वहीं, तृषा को आखिरी बार करुप्पु में देखा गया था, जिसमें सूर्या लीड रोल में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसने भारत में 198.18 करोड़ का नेट कलेक्शन और दुनिया भर में 310.12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। एक्ट्रेस जल्द चिरंजीवी के साथ फिल्म विश्वम्भरा में नजर आएंगी, जो इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी।