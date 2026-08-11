“प्यार पड़ा भारी” लार गिब्बन के साथ वीडियो डालकर बुरे फंसे साउथ अभिनेता चियान विक्रम, जानें पूरा मामला

Chiyaan Vikram Lar Gibbon video: साउथ अभिनेता चियान विक्रम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लार गिब्बन के साथ मजेदार पल शेयर किया था जिसका वीडियो तेजी से सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। शुरू में फैंस जानवर के साथ एक्टर की प्यारी बातचीत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन जल्द ही यह वीडियो एक बड़े कानूनी विवाद का रूप ले बैठा। जब एक जर्नलिस्ट ने दावा किया कि लार गिब्बन को पालतू जानवर के तौर पर रखना गैर-कानूनी है। एनिमल एक्टिविस्ट्स ने भी इस वीडियो पर ध्यान दिया और ऑनलाइन चिंता जताना शुरू कर दिया।