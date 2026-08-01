PM मोदी की ‘माफी’ अपील पर प्रकाश राज का रिएक्शन, बोले- ‘बच्चों का करियर बर्बाद मत कीजिए’

Prakash Raj Reaction: PM नरेंद्र मोदी की ओर से जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के लिए दया और माफी की अपील किए जाने के बाद एक्ट्रेस प्रकाश राज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश राज ने पीएम के माफी और दया की अपील के बाद कहा कि छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें परेशान करने के बजाय उन्हें समझाने और सुधार का मौका देने की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवाओं के साथ कठोर रवैया जारी रहा तो इसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।