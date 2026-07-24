26 दिन की भूख हड़ताल खत्म होते ही इमोशनल हुए प्रकाश राज, सोनम वांगचुक के लिए लिखी दिल छू लेने वाली बात

बता दें, सोनम वांगचुक ने अपने पोस्ट में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद उनसे मिलने आए थे और पत्र लिखकर उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक अलग वीडियो जारी कर इस निर्णय से जुड़ी शर्तों की विस्तृत जानकारी देंगे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।