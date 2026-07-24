‘अश्लील कंटेंट के अलावा तुमने दिया क्या है?’, Lock Upp 2 में आकांक्षा चमोला के ‘डॉग’ वाले बयान पर भड़के यूजर्स

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Controversy: 'लॉक अप: सच या सजा' के बीते गुरुवार के एपिसोड में, आकांक्षा चमोला ने कहा कि शो में अपने एक्स (पूर्व प्रेमी और पति) गौरव खन्ना के आने के बजाय वो अपने माता-पिता या अपने कुत्ते को देखना पसंद करतीं। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर यूजर्स ने अपनी नाराजगी जताई; कई यूजर्स ने इस बात की आलोचना की और 'अनुपमा' फेम एक्टर गौरव खन्ना का सपोर्ट किया।