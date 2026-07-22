22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘हर हफ्ते 50 लाख कमाता हूं’, कुशाल टंडन के दावे पर वृद्धि पटवा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मुझे क्या फर्क पड़ता है’

Kushal Tandon Earn 50 Lakh Per Week: टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने हाल ही में दावा किया कि वे हर हफ्ते 50 लाख रुपये कमाते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया। इस दावे पर एक्ट्रेस वृद्धि पटवा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ऐसा सुनकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 22, 2026

Kushal Tandon

कुशाल टंडन के दावे पर वृद्धि पटवा ने दिया रिएक्शन (Instagram: therealkushaltandon/bollywoodbubble)

Eliminated Alliance Contestant Vriddhi Patwa Alleged: रियलिटी शो Alliance से हाल ही में बाहर हुईं कंटेस्टेंट वृद्धि पटवा ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है। वृद्धि ने कहा कि शो के दौरान एक्टर कुशाल टंडन अक्सर अपनी फीस का जिक्र करते थे और दावा करते थे कि उन्हें हर हफ्ते लाखों रुपये मिल रहे हैं। हालांकि, वृद्धि ने ये भी साफ किया कि मीडिया में सामने आई रिपोर्ट्स और कुशाल की बातों में काफी अंतर नजर आया, इसलिए उन्हें खुद भी इस पर हैरानी हुई।

कुशाल टंडन के कमाई को लेकर वृद्धि पटवा ने किया खुलासा

बॉलीवुड बबल टेली को दिए इंटरव्यू में वृद्धि पटवा ने बताया कि शो के दौरान कुशाल टंडन कई बार अपनी कमाई को लेकर बातें करते थे। उनके मुताबिक, कुशाल कहते थे कि उन्हें शो में हिस्सा लेने के लिए हर सप्ताह करीब 50 लाख रुपये मिल रहे हैं। वृद्धि ने कहा कि जब बाद में उन्होंने खबरें पढ़ीं, जिनमें पूरे सीजन की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये बताई गई थी, तो वो खुद कन्फ्यूज हो गईं।

इतना ही नहीं, वृद्धि ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एक बार मजाक में कुशाल से ये भी कह दिया था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 50 लाख रुपये कमाते हैं या 5 लाख रुपये। उनके मुताबिक, किसी कंटेस्टेंट की कमाई से ज्यादा जरूरी खेल और प्रदर्शन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छी रकम कमा रहा है तो उसे बार-बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

कुशाल टंडन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई

इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कुशाल टंडन की ओर से अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए वृद्धि के बयान को फिलहाल उनके व्यक्तिगत दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो वहीं, शो की बात करें तो हालिया एपिसोड में 'हंटर्स' टीम सबसे नीचे रही, जिसके बाद टीम के सभी सदस्य एलिमिनेशन के खतरे में आ गए। सिस्टम द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक, जो खिलाड़ी दिन का टास्क पूरा नहीं कर पाया, उसे तुरंत शो छोड़ना पड़ा। इसी चुनौती में वृद्धि पटवा सफल नहीं हो सकीं और उनका सफर यहीं समाप्त हो गया।

बता दें, वृद्धि के बाहर होने के बाद अब शो में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, जिसमें कशिश कपूर का नाम है, जो पहले एमटीवी स्प्लिट्सविला X5 और बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी हैं और अब 'एलायंस' का हिस्सा बनेंगी। उनकी एंट्री से शो में नए समीकरण बनने और पुराने रिश्तों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

22 Jul 2026 07:08 pm

Published on:

22 Jul 2026 07:08 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘हर हफ्ते 50 लाख कमाता हूं’, कुशाल टंडन के दावे पर वृद्धि पटवा का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘मुझे क्या फर्क पड़ता है’

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Lock Upp में भारी बवाल, हर्षद ने श्रेया को दिखाई मिडल फिंगर, लोग बोले- इसे शो से तुरंत बाहर निकालो

Harshad Chopda-Shreya Kalra Fight In Lock Upp
मनोरंजन

’12th Fail’ के बाद अब OTT पर छाएंगे विक्रांत मैसी, इस हफ्ते रिलीज होंगी ‘Musafir Cafe’ के साथ ये 10 वेबसीरीज और फिल्में

OTT Releases This Week
OTT

पूर्व पत्नी सीमा सजदेह संग रिश्ते पर सोहेल खान ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मैं उससे बहुत नाराज हो गया था

Sohail Khan On Seema Sajdeh Relationship
मनोरंजन

‘तुझे मेरी चीजें ही पसंद आती हैं’ कुशाल टंडन के कमेंट पर हंसने के लिए जैद दरबार ने पत्नी गौहर से मांगी माफी

Zaid Darbar apologizes Gauahar Khan after Kushal Tandon comment Tujhe meri har cheez pasand aati hai
OTT

तलाक के बाद शो के लिए क्यों साथ आए सोहेल खान और सीमा सजदेह, अलायंस के कास्टिंग डायरेक्टर ने किया खुलासा

Sohail Khan-Seema Sajdeh In Alliance
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.