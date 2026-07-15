कुशाल टंडन की मुश्किलें बढ़ाएंगी कशिश कपूर? ‘Alliance’ में वाइल्डकार्ड एंट्री की चर्चा तेज

पिछले हफ्ते एली गोनी और सीमा सजदेह ने भी वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में एंट्री किया था। खासतौर पर एली की एंट्री के बाद घर का माहौल काफी बदलता नजर आया। अब तक गेम में मजबूत पकड़ बनाए हुए कुशाल टंडन को अपने ही अलायंस में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एली ने घरवालों के सामने ये भी बताया कि शो के बाहर कुशाल की छवि किस तरह देखी जा रही है। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई और कुशाल ने एली को शो के बाहर आमने-सामने आने की चुनौती भी दी। इस विवाद का असर कुशाल और उनके साथी अर्सलान गोनी के रिश्ते पर भी पड़ता दिख रहा है। अर्सलान, एली गोनी के भाई हैं।