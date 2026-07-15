‘मैं फुंसुख वांगडू नहीं हूं’, सोनम वांगचुक ने ‘3 Idiots’ और आमिर खान पर किया था बड़ा खुलासा

Sonam Wangchuk on 3 Idiots: इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण चर्चा में हैं। ये हड़ताल 28 जून को शुरू हुई थी, जिसमें NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। विरोध शुरू होने के बाद से 18 दिनों में वांगचुक का वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी गिर गया है, जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनकी हालत के बारे में जानकारी मिलने पर कई अभिनेता उनके सपोर्ट में सामने आए। इनमें ओमी वैद्य भी शामिल थे, जिन्होंने '3 इडियट्स' में चतुर् रामलिंगम का मशहूर किरदार निभाया था। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने लिखा, "मैं नहीं चाहता कि फुंसुक वांगडू की मौत हो।"