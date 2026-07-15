‘मुझे डेट पर लेकर चलो’, फीमेल कंटेस्टेंट पैमेला के सामने आकांक्षा चमोला ने रखी डिमांड, बोलीं- मेरे लिए इतना तो कर दो

Akanksha Chamola-Pamala Serena In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप' के दूसरे सीजन में आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले आकांक्षा ने पति गौरव खन्ना के साथ तलाक लेने की घोषणा की इसके बाद उन्होंने अपना सीक्रेट बताते हुए कहा कि वो बाएसेक्शुएल हैं। अब 'लॉकअप' के हाल ही के एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने अपनी को-कंटेस्टेंट पैमेला सेरेना से ऐसी बात कह दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। आखिर आकांक्षा ने ऐसा क्या कहा, जो इस पर अब हर कोई सोशल मीडिया पर बात कर रहा है।