बॉलीवुड के बाद अब पंजाबी सिनेमा में एंट्री करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनम बाजवा संग करेंगे रोमांस?

वहीं, सोनम बाजवा ने 2013 में पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इसके बाद 'पंजाब 1984', 'सरदार जी 2', 'सपा सिंह', 'कैरी ऑन जट्टा 2', 'अर्दब मुटियारण', 'मुकलावा', 'हौंसला रख', 'गोड्डे गोड्डे चा', और 'कुड़ी हरियाणे वाल दी', जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय के दम पर उन्होंने पंजाबी सिनेमा में खास पहचान बनाई। अब सोनम बॉलीवुड में भी लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में वो 'हॉउसफुल 5', 'बागी 4', 'बॉर्डर 2' और 'एक दीवाने की दीवानीयत' जैसी बड़ी हिंदी फिल्मों में दिखाई दी थीं, जिससे उनका बॉलीवुड करियर भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।