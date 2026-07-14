पत्नी सुनीता आहूजा के सवाल पर गोविंदा ने साधी चुप्पी, Lock Upp के बाद फिर चर्चाओं में आई जोड़ी

Govinda On Sunita Ahuja In Lock Upp: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो 'लॉकअप 2: सच या सजा' में अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर खुलासे किए थे। उन्होंने सीधे तौर पर ना सही लेकिन ये जरूर बता दिया था कि एक्टर के कई अफेयर रहे हैं और उन्हें प्यार में धोखा भी मिला है। हालांकि सुनीता ने ये भी कहा था कि फिर भी गोविंदा से हमेशा प्यार करती रहेंगी। अब इसी बीच गोविंदा ने सोमवार को अपनी फिल्म रूपा का ऐलान किया। इस दौरान उनसे पत्नी सुनीता को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।