पत्नी सुनीता आहूजा के ‘Lock Upp 2’ शो से बाहर निलकते ही…गोविंदा ने कर दिया बड़ा अनाउंसमेंट

Govinda Bollywood Comeback Updates: पत्नी सुनीता आहूजा के रियलिटी शो 'लॉकअप 2: सच या सजा' से बाहर आते ही अभिनेता गोविंदा ने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है। एक तरफ सुनीता ने बताया कि खराब सेहत और बढ़ी हुई डायबिटीज की वजह से उन्हें शो छोड़ना पड़ा, वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने कई साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी का ऐलान कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने अपनी नई फिल्म 'रूपा' की घोषणा करते हुए कहा कि यह फिल्म खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए बनाई जा रही है।