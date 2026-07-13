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‘फ्री फिलिस्तीन’ पर मजाक करना सैफ अली खान को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Saif Ali Khan Free Palestine Controversy: अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में फ्री फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शूरू कर दिया।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 13, 2026

Saif Ali Khan Free Palestine Controversy

Saif Ali Khan Free Palestine Controversy (सोर्स- @thehollywoodreporterindia)

Saif Ali Khan Free Palestine Controversy: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या निजी जिंदगी नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान की गई एक टिप्पणी है। बातचीत के दौरान सैफ ने स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम से जुड़ी एक बात पर ऐसा मजाक कर दिया, जिसे लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ यूजर्स उनके बचाव में भी उतर आए।

इंटरव्यू के दौरान हुई पूरी घटना

दरअसल, फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा सैफ अली खान के साथ बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान वह ऑस्कर विजेता अभिनेता जेवियर बार्डेम का एक पसंदीदा कोटेशन सुनाने वाली थीं। लेकिन इससे पहले ही सैफ ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए पूछा कि कहीं वह "फ्री फिलिस्तीन" वाला बयान तो नहीं है।

सैफ की इस टिप्पणी पर अनुपमा चोपड़ा भी हंस पड़ीं और उन्होंने कहा कि वह उस बयान की बात नहीं कर रही थीं। इसके बाद सैफ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें जेवियर बार्डेम की वही बात सबसे पहले याद आई क्योंकि वह इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

इंटरव्यू का ये छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई यूजर्स ने सैफ अली खान और अनुपमा चोपड़ा दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि "फ्री फिलिस्तीन" जैसा नारा लाखों लोगों के संघर्ष और मानवीय संकट से जुड़ा हुआ है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को मजाक या हल्की बातचीत का हिस्सा बनाना उचित नहीं माना जा सकता।

कई लोगों ने लिखा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को ऐसे विषयों पर अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुछ यूजर्स का कहना था कि इस तरह की टिप्पणी उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, जो लंबे समय से इस मानवीय संकट को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

कई लोगों ने किया सैफ का समर्थन

हालांकि, सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी दिखाई दिया जिसने सैफ अली खान का बचाव किया। फैंस का कहना है कि अभिनेता ने फिलिस्तीन के मुद्दे का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि जेवियर बार्डेम की सार्वजनिक पहचान का जिक्र किया था। उनका कहना था कि बार्डेम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए सैफ ने उसी संदर्भ में हल्का-फुल्का मजाक किया था।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप पूरी बातचीत का केवल एक छोटा हिस्सा है। ऐसे में बिना पूरा इंटरव्यू देखे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।

जेवियर बार्डेम लंबे समय से करते रहे हैं समर्थन

स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम कई वर्षों से फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों और मानवीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और अवॉर्ड समारोहों के दौरान भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिए हैं। यही वजह है कि उनकी पहचान इस मुद्दे से भी जुड़ गई है।

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Updated on:

13 Jul 2026 09:28 am

Published on:

13 Jul 2026 09:28 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘फ्री फिलिस्तीन’ पर मजाक करना सैफ अली खान को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल

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