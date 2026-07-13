‘फ्री फिलिस्तीन’ पर मजाक करना सैफ अली खान को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Saif Ali Khan Free Palestine Controversy: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या निजी जिंदगी नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान की गई एक टिप्पणी है। बातचीत के दौरान सैफ ने स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम से जुड़ी एक बात पर ऐसा मजाक कर दिया, जिसे लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ यूजर्स उनके बचाव में भी उतर आए।