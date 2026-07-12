आमिर खान की तीसरी शादी पर नितेश राणे के ‘ब्रांड एंबेसडर’ वाले बयान पर वारिस पठान का पलटवार, बोले- ‘आप भी चार शादी कर लीजिए’

एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर मंत्री नितेश राणे कहते हैं, "यह तय करना मेरा काम नहीं है कि किसकी शादी में कौन शामिल हो। हालांकि, अब समय आ गया है कि हिंदू युवा, जो उन्हें एक सेलिब्रिटी मानते हैं, इस बात पर विचार करें कि उन्हें किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए।" उन्होंने आगे दावा किया कि इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर की हालिया शादी को "लव जिहाद" का उदाहरण माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ऐसी मशहूर हस्तियों को पसंद करते हैं, उन्हें अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए।