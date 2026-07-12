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आमिर खान की तीसरी शादी पर नितेश राणे के ‘ब्रांड एंबेसडर’ वाले बयान पर वारिस पठान का पलटवार, बोले- ‘आप भी चार शादी कर लीजिए’

Waris Pathan on Aamir Khan Third Marriage: बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को मशहूर हस्तियों का समर्थन करने से पहले उनकी निजी पसंद के बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 12, 2026

Aamir Khan Third Marriage

आमिर खान की तीसरी शादी पर सियासी घमासान। (फोटो सोर्स: IANS and irfanpathan_official)

Nitesh Rane on Aamir Khan Third Marriage: महाराष्ट्र के मंत्री और BJP विधायक नितेश राणे ने आज यानी रविवार को बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या इसे "लव जिहाद" के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

BJP विधायक नितेश राणे का 'ब्रांड एंबेसडर' वाला विवादित बयान

बीते शनिवार IANS से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा था कि हिंदू समुदाय के लोगों को मशहूर हस्तियों का समर्थन करने से पहले उनकी पसंद के बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए।

राणे ने कहा, "जब मशहूर हस्तियां अपनी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस पर सोचना चाहिए। यह मेरी राय है। लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे एक्टर्स को बड़ा बनाने से पहले सोच-समझकर राय बनानी चाहिए।"

क्या आमिर की तीसरी शादी "लव जिहाद" का उदाहरण

एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर मंत्री नितेश राणे कहते हैं, "यह तय करना मेरा काम नहीं है कि किसकी शादी में कौन शामिल हो। हालांकि, अब समय आ गया है कि हिंदू युवा, जो उन्हें एक सेलिब्रिटी मानते हैं, इस बात पर विचार करें कि उन्हें किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए।" उन्होंने आगे दावा किया कि इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर की हालिया शादी को "लव जिहाद" का उदाहरण माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ऐसी मशहूर हस्तियों को पसंद करते हैं, उन्हें अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए।

बता दें कि "लव जिहाद" शब्द का इस्तेमाल कुछ दक्षिणपंथी समूह ये आरोप लगाने के लिए करते हैं कि मुस्लिम पुरुष जान-बूझकर दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं या शादी करते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर कर सकें। यह आरोप राजनीतिक और कानूनी तौर पर विवादित रहा है।

बीजेपी विधायक पर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने साधा निशाना

नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "अगर आमिर खान ने तीन बार शादी की है, तो आप आगे बढ़ें और चार बार शादी करें। आपको कौन रोक रहा है? आपको जलन क्यों हो रही है? आमिर खान की पिछली पत्नियां, उनके बेटे, दामाद, दोस्त और उद्योगपति उनकी तीसरी शादी में शामिल हुए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी आपको आपत्ति है।" क्या आपको जलन हो रही है? अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करता है, तो आपको क्या परेशानी है?"

एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर मंत्री नितेश राणे के उन्हें 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' कहने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "अगर आमिर खान ने तीन बार शादी की है, तो आप चार बार शादी कर लीजिए। कौन रोक रहा है…"

आमिर और गौरी की शादी

आमिर खान ने 5 जुलाई को बांद्रा के पाली हिल स्थित अपने घर पर गौरी स्प्रैट के साथ एक निजी रजिस्टर्ड सेरेमनी में शादी की। इस प्राइवेट फंक्शन में परिवार के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त शामिल हुए। ये आमिर की तीसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी 1986 से 2002 तक रीना दत्ता से और 2005 से 2021 में अलग होने तक फिल्ममेकर किरण राव से हुई थी। शादी खत्म होने के बावजूद, आमिर और किरण ने प्रोफेशनली साथ काम करना और अपने बेटे आज़ाद राव खान की मिलकर परवरिश करना जारी रखा है।

बता दें कि नितेश राणे की टिप्पणियों पर अब तक न तो आमिर और न ही गौरी ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी है।

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Updated on:

12 Jul 2026 10:47 pm

Published on:

12 Jul 2026 10:37 pm

Hindi News / Entertainment / आमिर खान की तीसरी शादी पर नितेश राणे के ‘ब्रांड एंबेसडर’ वाले बयान पर वारिस पठान का पलटवार, बोले- ‘आप भी चार शादी कर लीजिए’

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