इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से की सगाई, शेयर की समंदर किनारे रोमांटिक तस्वीरें

वर्क फ्रंट की बात करें तो इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) की हालिया फिल्म Main Vaapas Aaunga को दर्शकों और फिल्म जगत से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेजन मिनी टीवी के रोमांटिक ड्रामा 'उलझे हुए' को भी लिखा है। साथ ही 'रिफ्रेश' नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पिछले दिनों शुरू किया है। बता दें इदा अली ने कैलिफोर्निया से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है। इदा अली 26 साल की हैं।