शादी से पहले आकांक्षा रंजन-शरण शर्मा का रोमांटिक डांस VIDEO वायरल, कॉकटेल पार्टी में स्टार्स ने जमाया रंग

Akansha Cocktail Party: एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्ममेकर शरण शर्मा आज मुंबई में एक प्राइवेट इवेंट में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी से पहले आयोजित उनकी कॉकटेल पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें दोनों फिल्म 'तमाशा' के फेमस गाने 'अगर तुम साथ हो' पर डांस करते नजर आ रहे हैं।