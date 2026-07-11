प्रेग्नेंसी के आखिरी वक्त में दीपिका पादुकोण ने बयां किया दर्द, दूसरे बच्चे के आने से पहले शेयर किया खास अपडेट

Deepika Padukone pregnancy update: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। वो पति रणवीर सिंह के साथ अपने दूसरे बच्चे के वेलकम की तैयारियों में जुटी हैं। इसी बीच दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा अपडेट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी चरण यानी तीसरी तिमाही में होने वाली शारीरिक परेशानियों का जिक्र किया और बताया कि ये समय जितना खास होता है, उतना ही चैलेंजिंग भी है।