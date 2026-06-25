दीपिका पादुकोण से तुलना का डर नहीं था? कृति सेनन ने Cocktail 2 को लेकर तोड़ी चुप्पी

एक्टर ने अपने किरदार 'एली' के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि पहली नजर में ये किरदार बिंदास और बेफिक्र दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर संवेदनशीलता और दूसरों की परवाह करने वाला पक्ष भी मौजूद है। यही इमोशनल गहराई उन्हें इस रोल से जोड़ती है। कृति सेनन के लिए पिछले कुछ साल बेहद सफल रहे हैं। बता दें, 'मिमी' से मिली पहचान और राष्ट्रीय अवॉर्ड ने उनके करियर को नई दिशा दी। इस पर एक्ट्रेस का कहना है कि अब वो केवल वही प्रोजेक्ट चुनना चाहती हैं जो उन्हें एक स्टार के रूप में चुनौती दें और खुद को दोहराने से बचाएं।