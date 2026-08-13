37 की उम्र में हुए मेनोपॉज पर Lisa Ray का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘सालों तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था’

उन्होंने मौजूदा समय को ऐसा बताया है जब इस बारे में बातचीत तेजी से बढ़ रही है। रिसर्च बढ़ रही है, और महिलाएं अब उम्र के इस पड़ाव पर होने वाले बदलावों को चुपचाप सहने के बजाय बेहतर सवाल पूछ रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि मेनोपॉज से जुड़ी जानकारी और देखभाल में अभी भी काफी कमी है, खासकर उन समुदायों में जहां स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर तक पहुंच कम है। उस खामोशी के निजी असर की वजह से ही लिसा रे ने कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने महिलाओं की मिडलाइफ और हार्मोनल हेल्थ पर केंद्रित एक प्लेटफ़ॉर्म की सह-स्थापना की। “वह खामोशी मेरे मन में बनी रही। और आखिरकार, यही एक वजह बनी कि मैंने @nuher.me की सह-स्थापना की। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो मुझे 37 साल की उम्र में नहीं मिला था: महिलाओं की मिडलाइफ और हार्मोनल हेल्थ के लिए समर्पित एक जगह। NuHer और मेनोपॉज के बारे में जानकारी रखने वाले स्पेशलिस्ट्स की बढ़ती कम्युनिटी के जरिए, मुझे यकीन है कि हम महिलाओं के लिए मिडलाइफ हेल्थकेयर के नजरिए को बदल सकते है।"