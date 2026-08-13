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37 की उम्र में हुए मेनोपॉज पर Lisa Ray का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘सालों तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था’

Lisa Ray on Early Menopause: एक्ट्रेस Lisa Ray ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी के असर से उन्हें 37 साल की उम्र में ही मेनोपॉज हो गया था। एक्ट्रेस ने इलाज के शारीरिक और भावनात्मक असर पर खुलकर बात की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 13, 2026

Lisa Ray on Early Menopause

Lisa Ray ने मेनोपॉज पर पहली बार की खुलकर बात। (फोटो सोर्स: lisaraniray via instagram)

Lisa Ray Early Menopause: एक्ट्रेस लिसा रे ने बताया है कि कीमोथेरेपी ने उनके शरीर को कैसे बदल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि 37 साल की उम्र में ही उन्हें मेनोपॉज हो गया था। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' की स्टार ने अपने कैंसर के इलाज के शारीरिक और भावनात्मक असर, बिना पूरी समझ के हालात से तालमेल बिठाने में बिताए सालों और महिलाओं की मिडलाइफ हेल्थ (उम्र के बीच के पड़ाव की सेहत) के लिए समर्पित एक प्लेटफॉर्म शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बात की।

कैंसर के इलाज के बाद 37 की उम्र में हुआ मेनोपॉज

2009 में लिसा रे को मल्टीपल मायलोमा का पता चला था, जो ब्लड कैंसर का एक दुर्लभ और लाइलाज रूप है और प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करता है। इलाज के दौरान हुई जबरदस्त कीमोथेरेपी की वजह से उनका शरीर उम्मीद से कहीं पहले मेनोपॉज की स्थिति में पहूंच गया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मुझे 37 साल की उम्र में मेनोपॉज हो गया। कीमोथेरेपी ने मेरे शरीर को उस पड़ाव पर पहुंचा दिया, और मुझे बहुत कम समझ थी कि क्या हो रहा है। सालों तक, मैंने वही किया जो बहुत सी महिलाएं करती हैं: मैंने हालात से तालमेल बिठाया। मैं बस जी रही थी। लेकिन जिंदा रहना और सेहतमंद रहना एक ही बात नहीं है। मैं महिलाओं की मिडलाइफ हेल्थ के बारे में जितना ज्यादा जानती हूं, उतना ही हैरान होती हूं कि हमें अभी भी कितनी बातें नहीं पता हैं। यह पैंडोरा का बॉक्स खोलने जैसा है, सिवाय इसके कि यह एक ऐसा बॉक्स है जिसे खोलने पर मुझे बहुत खुशी है।"

एक्ट्रेस ने बताया कि कई महिलाओं की तरह, उन्होंने भी इन बदलावों के असर को पूरी तरह समझने के बजाय सालों तक बस उनसे निपटने में ही समय बिताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज़िंदा रहना और सेहतमंद रहना एक ही बात नहीं है।

मेनोपॉज पर खुलकर बात करने की जरूरत

लिसा रे ने आगे लिखा कि मेनोपॉज के बारे में चुप्पी साधना उतना ही मुश्किल हो सकता है जितने कि इसके शारीरिक लक्षण। उन्होंने लिखा, “मेरे अपने अनुभव ने मुझे कुछ और भी सिखाया: खामोशी का सामना करना उतना ही मुश्किल हो सकता है जितने कि लक्षण। और ​​आखिरकार हमें इसकी गंभीरता का एहसास हो रहा है। 2025 की एक भारतीय स्टडी में कम सुविधाओं वाले समुदायों की 32,000 से ज्यादा महिलाओं का सर्वे किया गया। आधी महिलाओं को मेनोपॉज के असर के बारे में पता नहीं था। 62% को यह नहीं पता था कि इसका इलाज मौजूद है। यह खामोशी और अपर्याप्त देखभाल की एक ऐसी समस्या है जिस पर अब हमारा ध्यान जा रहा है।"

महिलाओं की हेल्थ के लिए शुरू किया प्लेटफॉर्म

उन्होंने मौजूदा समय को ऐसा बताया है जब इस बारे में बातचीत तेजी से बढ़ रही है। रिसर्च बढ़ रही है, और महिलाएं अब उम्र के इस पड़ाव पर होने वाले बदलावों को चुपचाप सहने के बजाय बेहतर सवाल पूछ रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि मेनोपॉज से जुड़ी जानकारी और देखभाल में अभी भी काफी कमी है, खासकर उन समुदायों में जहां स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर तक पहुंच कम है। उस खामोशी के निजी असर की वजह से ही लिसा रे ने कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने महिलाओं की मिडलाइफ और हार्मोनल हेल्थ पर केंद्रित एक प्लेटफ़ॉर्म की सह-स्थापना की। “वह खामोशी मेरे मन में बनी रही। और आखिरकार, यही एक वजह बनी कि मैंने @nuher.me की सह-स्थापना की। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो मुझे 37 साल की उम्र में नहीं मिला था: महिलाओं की मिडलाइफ और हार्मोनल हेल्थ के लिए समर्पित एक जगह। NuHer और मेनोपॉज के बारे में जानकारी रखने वाले स्पेशलिस्ट्स की बढ़ती कम्युनिटी के जरिए, मुझे यकीन है कि हम महिलाओं के लिए मिडलाइफ हेल्थकेयर के नजरिए को बदल सकते है।"

चुपचाप तकलीफ सहने के बजाय ऑप्शंस तलाशें

उन्होंने महिलाओं की हेल्थ के प्रति नजरिए में बदलाव की उम्मीद जताई: “यह आपकी उम्र की वजह से है” से बदलकर “आइए समझें कि क्या हो रहा है”; “इसके साथ जीना सीखें” से बदलकर “आइए सबूतों और आपकी अपनी हेल्थ स्टोरी पर गौर करें”; और चुपचाप तकलीफ सहने के बजाय यह जानना कि विकल्प और सपोर्ट मौजूद हैं। “क्योंकि महिलाएं हेल्थकेयर स्ट्रेटेजी के तौर पर सिर्फ सहने से कहीं ज्यादा की हकदार हैं। रिसर्च बढ़ रही है। बातचीत तेजी से हो रही है। महिलाएं बेहतर सवाल पूछ रही हैं और मिडलाइफ में चुपचाप गायब होने से इनकार कर रही हैं।"

बता दें कि Lisa Ray आखिरी बार ‘Four More Shots Please!’ वेब सीरीज में नजर आई थीं। इसमें उन्होंने आमिरा का किरदार निभाया था। इसके अलावा लिसा ‘99 सॉन्ग्स’ और ‘वॉटर’ जैसी हिंदी फिल्मों से भी अपनी पहचान बनाई।

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Updated on:

13 Aug 2026 09:29 am

Published on:

13 Aug 2026 09:29 am

Hindi News / Entertainment / 37 की उम्र में हुए मेनोपॉज पर Lisa Ray का बड़ा खुलासा, बोलीं- ‘सालों तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था’

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